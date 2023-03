Stiri pe aceeasi tema

- In septembrie 2021 piața polițelor RCA din Romania avea sa fie zgudita de falimentul City Insurance, cel mai mare furnizor de asigurari de raspundere civila auto (RCA) de pe piața romaneasca. Efectul imediat al acestei decizii a fost creșterea prețurilor pentru aceasta polița obligatorie, și au crescut…

- Te-ai intrebat vreodata ce semnificație au gesturile sau semnalele agenților de poliție? Niciunul dintre ele nu este intamplator. Afla in randurile de mai jos de ce pun polițiștii mana pe mașina atunci cand opresc șoferi in trafic. Motivul pentru care fac asta este total nebanuit. Cum folosesc aceasta…

- Purtarea unei maști de ochi in timpul somnului ar putea avea beneficii surprinzatoare. Cercetatorii spun ca blocarea luminii ambientale in timp ce dormim poate imbunatați vigilența și memoria a doua zi.

- Cu toate ca este considerata o combinație eficienta in momentele in care ne luptam cu raceala, se pare ca ar trebui, de fapt, evitata. Unul dintre cei mai cunoscuți medici de la noi din țara a explicat de ce nu ar mai trebui sa adaugi lamaie in ceaiul fierbinte. De ce nu ar mai trebui […] The post Nu…

- Un trandafir sau, de multe ori, o duzina de trandafiri roșii sunt motivul penru care multe casnicii au fost intemeiate. Aceste flori sunt considerate un simbol al iubirii și sunt adesea oferite de barbați atunci cand vor sa cucereasca sau sa impresioneze o femeie. Trandafirul roșu este simbloul iubirii.…

- Curațenia in casa trebuie sa se faca regulat pentru a menține ordinea și, mai presus de toate, un spațiu curat. Pentru a face asta, gospodinele pot aplica mai multe trucuri care sa le ușureze munca. Astazi va prezentam care este amestecul banal care lasa geamurile stralucitoare mult timp. Ce sa pui…

- In ultimii 2 ani și jumatate, prin decizia autoritaților, aproximativ 90.000 de locuri de munca in sistemul bugetar erau inghețate, iar concursurile de ocupare a acestora anulate. Efectul a fost o scadere a personalului calificat, angajat in structurile bugetare ale statului, lucru care de la 1 ianuarie…

- Pe final de 2022 se lua decizia de renunțare la subvenția de 0.50 de bani pentru litrul de carburant. In același context, Ministerul Finanțelor anunța și majorarea accizelor, justificand o decizie a UE pe aceasta tema. Efectul, unul previzibil de altfel, a fost o noua creștere la prețul benzinei și…