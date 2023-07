Și tu obișnuiești sa ramai in costumul de baie, chiar daca este ud dupa ce ai intrat in apa marii sau in piscina? Mesajul medicilor te vizeaza. Cu ce afecțiune riști sa te confrunți daca porți vestimentația uda timp indelungat. Afla in randurile de mai jos la ce probleme te-ai putea expune. Și tu porți […] The post De ce sa nu stai cu costumul de baie ud pe tine. Medicii, avertisment pentru romani in plina vara appeared first on Playtech Știri .