De ce să nu consumi niciodată pepenele care are o gaură în interior. Puţini ştiu acest detaliu Pepenele roșu este deja omniprezent pe tarabele din piețe sau in supermarket, spre bucuria celor care adora gustul dulce și parfumat al acestor fructe de sezon. Totuși, din neatenție sau neștiința, multa lume comite o mare greșeala. Trebuie sa fim foarte atenți la acele detalii care ne pot spune daca harbuzul este sau nu bun […] The post De ce sa nu consumi niciodata pepenele care are o gaura in interior. Putini stiu acest detaliu appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ela, fosta concurenta a sezonului 4 Mireasa, a luat prin surprindere prietenii virtuali cu o apariție de senzație la brațul soțului sau, Petrica. Tanara a imbracat o rochie mulata care i-a scos in evidența atuurile fizice.

- „Mirror Line”, orașul futurist pe care Arabia Saudita vrea sa il construiasca! Arabia Saudita se pregatește sa dezvolte terenuri in nord-vestul arid al regatului. Prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman a ordonat ceva la fel de ambițios ca piramidele din Egipt. Construcția futurista, cunoscuta…

- Atacul furibund al foștilor miniștri USR-Plus dupa greșeala secretarului de stat din Ministerul Sanatații privind spitalele noi din fonduri PNRR este „disproporționat”, spune PSD, care amintește de achizițiile de vaccinuri COVID-19, pentru care „Romania p

- Un tanar, in varsta de 31 ani, a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 8 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip semiinchis, pentru savarșirea a 17 episoade furt din automobile. Cazurile au avut loc in perioada lunilor februarie – martie 2022, atunci cand inculpatul a deteriorat geamurile…

- Cand vine vorba despre stilul vestimentar, Horia Brenciu acorda o atenție sporita hainelor pe care le poarta, astfel ca are grija sa le vada de unul singur și sa și le aleaga, toate fiind pe gustul sau. Ei bine insa, nu putem spune ca este la fel de atent și cu regulile de circulație, fiindca le-a incalcat…

- Oamenii de stiinta de la Societatea Chimica Americana sustin ca legumele si fructele bogate in apa sunt de preferat pe timp de canicula. Poate cel mai bun aliment in zilele calduroase ale anului este castravetele. Acesta este o sursa buna de vitamina A, vitamine din complexul B, vitamina C, vitamina…

- Dinamo București a retrogradat pentru prima oara in Liga 2, iar Razvan Zavaleanu, administratorul judiciar al clubului bucureștean, recunoaște ca situația va fi foarte complicata in al doilea eșalon.

- Falimentul City Insurance a adus o gaura de circa 1,8 mld. euro, iar peste 100.000 de soferi circula fara asigurare RCA, dupa ce nu si-au reinnoit polita la incheierea termenului de valabilitate de 90 de zile de la data pronuntarii efective a falimentului de catre Tribunalul Bucuresti.