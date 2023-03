Stiri pe aceeasi tema

- Ingrediente: 800 g fasole alba din conserva sau fiarta acasa, miezul de la trei felii de paine, 1 legatura de marar, 2 cepe, 2-3 catei de usturoi, 2 linguri de faina, sare, piper Mod de preparare: Boabele de fasole se scurg bine de zeama, se pun intr-un bol si se zdrobesc. Nu trebuie neaparat sa rezulte…

- Preturile la acest aliment au crescut alarmant in unele țari, alimentand inflatia si determinand unele state sa ia masuri pentru a-si asigura necesarul. In unele zone de pe glob a ajuns produs de lux.Ceapa a ajuns un produs de lux in mai multe țari, iar oamenii se feresc sa mai cumpere. Prețurile exagerate…

- J. Matthew Knight de la Knight Dermatology Foundation spune ca dupa ce folosești buretele de dus, un strat de piele ramane atașat pe acesta, intrand in straturile sale interioare, scrie girly.ro .Atunci cand lași buretele in baie dupa utilizare, umezeala ramane blocata in interiorul sau, facand ca…

- Gateste chiar astazi una din urmatoarele retete de ciorba de perisoare si ofera-i familiei tale motive de bucurie!Ciorba de perisoare dreasa cu smantanaIngrediente necesare:- 300 g carne de vita fara grasime- 2-3 copanele de pui sau costite de vita, dupa preferinte- 2 cepe medii- 30 g orez- 1 ou- 1…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi, dupa o reuniune cu oficiali din cadrul Statului Major, ca va trata cu prioritate aprovizionarea cu armament a trupelor ucrainene care lupta cu armata rusa in Bahmut si Soledar, informeaza cotidian

- Ceapa prezinta unele substanțe despre care specialiștii spun ca ajuta in scopuri medicinale. Bunicii noștri foloseau des aceasta planta pentru a scapa de diverse umflaturi sau afecțiuni de sanatate. Tu știi de ce sa pui o ceapa in ureche? Afla in randurile de mai jos ce beneficii prezinta bulbul legumei.…

- Majoritatea gospodinelor folosesc bureții de vase in locul altor carpe de curațat. Aceștia sunt foarte practici, iși fac bine treaba și se gasesc la orice supermarket. Din pacate, ei se strica destul de repede, mai cu seama in cazul unei familii mari unde se spala multe vase. Experții au venit acum…

- Ei bine, in acest articol vei descoperi cele mai simple trucuri pe care le poți folosi pentru a indeparta mirosul puternic de ceapa și usturoi de pe maini. Ambele alimente conțin compuși de sulf cu miresme ințepatoare, care persista pe mainile tale dupa ce le atingi crude. Aceste arome nedorite pot…