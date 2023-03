Stiri pe aceeasi tema

- O veche filozofie indiana spune ca “Ești ceea ce mananci”. In prezent, exista o gama variata de produse pe rafturile marilor magazine și nu numai, insa nu toate ne fac bine. Alimentul pe care e bine sa-l consumi zilnic. Ce se intampla in corpul tau cand il mananci și cum iți influențeaza starea de sanatate.

- Vara se apropie cu pași repezi, iar doamnele și domnișoarele incep diete care sa le ajute sa scape de kilogramele in plus pe care pana acum le-au ascuns sub hainele groase. Specialiștii au adus in prim-plan o dieta deosebita cu avocado care te poate scapa de 5 kilograme. In modul acesta poți sa slabești…

- Ne ferim de el cand stim ca urmeaza sa participam la o intalnire in urma careia vrem sa lasam o impresie buna. Si asta din pricina mirosului neplacut al respiratiei care se mentine cateva ore dupa ce il consumam. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu…

- Potrivit specialiștilor, untul de arahide este o sursa buna de grasimi, proteine și furnizeaza vitaminele E, B3, B6, alaturi de minerale ca mangan, magneziu, cupru, fosfor, zinc, potasiu. In cele ce urmeaza va vom prezenta cnci motive pentru care e bine sa mancați mai mult unt de arahide. Cum il puteți…

- Fie ca sunt ca este alb, galben, roz sau rosu aprins, grepfrutul are o multime de beneficii pentru sanatate. Vestea buna? Poate ameliora senzatia de foame, reduce nivelul colesterolului si aduce un aport important de fibre. Din pacate, exista si cateva riscuri. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta…

- Tanarul mort in accidentul din Buzau ar fi intrat intenționat in mașina de pompieri, cred cunoscuții lui. Luase permisul de curand, insa i-a fost retras dupa ce a fost diagnosticat cu epilepsie

- Cu toții știm ca trebuie sa evitam mancarurile nesanatoase. Ocazional, se intampla ca mulți dintre noi sa le consume. Poate ca suntem grabiți și ne este foame sau pur și simplu ni se face pofta sa gustam din ele. Indiferent care este motivul, produsele de acest fel sunt bogate in grasimi și sare. Tu…

- Școala din Țibeni, județul Suceava, fost modernizata, dar din motive „romanești” la mai multe ferestre ale unitații de invațamant, chiar și de la etaj, au fost montate uși. Țibeni este o localitate langa Radauți, iar școala a fost modernizata recent printr-un proiect al comunitații locale. Toate par…