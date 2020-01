De ce sa lucrezi in IT in 2020 La inceput de an, multi dintre noi incep sa aseze primele caramizi pentru obiectivele setate pe 2020.



Pentru cei care au si obiective de schimbare profesionala, sunt vesti bune. In ultimii 3-4 ani, au aparut numeroase scoli de IT care promit ca te invata programare de la zero in mai putin de un 1 an si iti garanteaza ca esti gata de angajare.



Acesta este si principalul motiv pentru care este indicat sa lucrezi in IT in 2020. Am analizat piata de IT alaturi de centrul de educatie in IT care promite sa rezolve problema deficitului de programatori din Romania - Codecool - si am… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

