Stiri pe aceeasi tema

- O agenție de turism din Republica Moldova a lansat un pachet turistic pentru romani și nu numai, care include și vaccinarea cu Sputnik V, deși serul nu e autorizat in Uniunea Europeana. Aproape 100 greci, germani, britanici, bulgari și chiar și 6 romani s-ar fi vaccinat deja cu serul Sputnik V. Așa…

- Un grup de sibieni a creat o platforma online care prezinta aproape in timp real informații publice referitoare la numarul de locuri disponibile in centrele de vaccinare, inclusiv tipul de vaccin administrat in fiecare dintre ele. „Am dezvoltat aceasta platforma (n.r. http://vaccin.live ) cu singurul…

- Pe 26, 27, 28 februarie si 1 martie, intre orele 10 si 17, la Muzeul Taranului Roman, ctitorii proiectului Teatrul Grivita 53, invita publicul larg sa participe – prin achizitia de martisoare cu autograf – la strangerea de fonduri pentru constructia teatrului din Calea Grivitei nr. 53, cea mai provocatoare…

- Vicepremierul Kelemen Hunor spune, dupa ce sporurile bugetarilor au fost facute publice de fostul ministru al Muncii, ca Guvernul va analiza sporurile, insa „daca in 2021 spui ca este un risc sa lucrezi la calculator, arunca și telefonul mobil la gunoi”. Intrebat miercuri daca Guvernul ia in calcul…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a avut, luni, 7 februarie, o intalnire cu ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, in scopul elaborarii si emiterii unui ordin comun care sa reglementeze conditiile revenirii spectatorilor pe stadioane, informeaza Agerpres . Potivit postarii MTS, de pe…

- ”Pe fondul schimbarilor si restrictiilor de calatorie impuse tarilor europene, finalul anului 2020 s-a remarcat printr-un interes crescut al turistilor romani pentru tari exotice indepartate sau din zona Orientului Mijlociu si a Golfului Arabiei. Conform ultimelor date inregistrate de Vola.ro, cautarile…

- Orice domeniu de activitate presupune multa munca și implicare daca iți dorești sa obții performanța și rezultate pozitive. Insa drumul spre succes nu este presarat doar cu evenimente placute și urmari favorabile, ci pot aparea și situații de criza, tensiuni și eșecuri pe care trebuie sa le gestionezi…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat decizia Guvernului de la Atena prin care le permite persoanelor vaccinate impotriva COVID-19 sa calatoreasca liber. Totodata, aceasta a solicitat crearea unui certificat de vaccinare recunoscut reciproc de toate statele membre ale Uniunii…