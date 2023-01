De ce să lași carnea la dezghețat în frigider. Legătura incredibilă cu factura la curent Dupa cum bine știm, frigiderul este cel mai greu aparat electrocasnic din casa, așa ca va fi benefic atat pentru portofel, cat și pentru mediu daca facem un efort pentru a-l menține eficient din punct de vedere energetic. Uneori este bine sa urmam anumite sfaturi, astfel incat frigiderul sa lucreze mai inteligent, nu mai greu, […] The post De ce sa lași carnea la dezghețat in frigider. Legatura incredibila cu factura la curent appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

