- Este perioada vacantelor. Si chiar daca nu ar trebui sa punem raul inainte, este totusi important sa avem cu noi cardul european de sanatate. Tratamentul medical sau spitalizarea de urgenta pot fi astfel gratuite in toate statele membre.

- Turoperatorul ucrainean Join UP! care s-a lansat in Romania in toamna anului trecut pune la dispoziția romanilor pachete de vacanța catre cele mai atractive destinații pentru concediul de vara. De la lansarea Join UP! Romania, aproximativ 15.500 de turiști și-au petrecut vacanța in siguranța, prin serviciile…

- Primarul Pitestiului, Cristian Gentea: “I-am cunoscut astazi pe cei 22 de elevi cu rezultate foarte bune la invațatura, selectați sa plece, intre 7 și 17 iulie, in tabara internaționala de la Zlatibor, dar și in Kragujevac – Serbia, unde sa ne reprezinte cu drag orașul! Tinerii provin din toate unitațile…

- Fosta Faimoasa de la ”Survivor Romania” s-a intors din Republica Dominicana dupa 5 luni de stat departe de casa. Jurnaliștii Click! s-au intalnit cu Carmen Grebenișan la un eveniment monden, la The Face Awards Powered by Avantaje unde au stat de vorba cu ea și soțul ei despre cum a fost in competiție,…

- Aplicația Focus Sat este soluția pentru o vacanța de vara așa cum ne dorim pentru ca acum putem descarca filmele și serialele preferate și le putem urmari oriunde ne aflam și oricand ne dorim, fara a avea nevoie de acces la internet, fie pe plaja, in excursia la o cabana montana, in rulota sau in […]…

- Intre 12 și 18 iunie, la Radauți se va derula cea de-a II-a ediție a taberei de pictura , la care se decerneaza trofeul . Tabara are loc la inițiativa primarului Bogdan Loghin, iar tema este . In Anul Ciprian Porumbescu, administrația locala le propune artiștilor sa ilustreze in tablouri, instrumente…

- Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fador, a participat joi la Vatra Dornei la dezbaterea publica a initiativei legislative ce propune acordarea de vouchere de vacanța și in sectorul privat. Inițiativa legislativa, a carei co-inițiator este parlamentarul liberal, prevede acordarea de vouchere de vacanța…

- Scena Digitala, platforma online de teatru, film, muzica și dans a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS), prezinta in luna mai doua spectacole in premiera –„Jocul de-a vacanța” de Mihail Sebastian, regia Florin Cosulet, și „D’ale lolelor” de Dave Freeman, regia Șerban Puiu. Spectacolul „Jocul…