De ce să gătești peștele la cuptorul cu microunde. Secretul folosit de cele mai pricepute gospodine Consumul regulat de pește poate sa reduca riscul de apariție a mai multor afecțiuni de sanatate, precum bolile de inima și depresia. Din acest motiv, specialiștii din sanatate recomanda adesea sa consumam cel puțin o data sau de doua ori pe saptamana pește. Este, insa, foarte important felul in care gatim peștele intrucat, in funcție […] The post De ce sa gatești peștele la cuptorul cu microunde. Secretul folosit de cele mai pricepute gospodine appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretul marilor bucatari: cum sa faci cartofi copți fara sa pornești cuptorul. Mancarea multor romani sunt cartofii prajiți, insa, din cand in cand, o parte dintre aceștia au pofta și de cartofi copți. Așadar, cum poți sa faci cartofi copți in doar 7 minute, vedeți un pic mai jos. Cum sa faci cartofi…

- Deși poate fi considerat o achiziție destul de ieftina, bicarbonatul de sodiu este cunoscut a fi un excelent agent de alcalinizare. Probabil pana acum ai pus doar sare in apa in care fierbi ouale, dar stai sa vezi ce se intampla daca pui bicarbonat de sodiu. Efectul este de-a dreptul uimitor!

- Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor afectate de HIV/SIDA (UNOPA) a organizat zilele trecute in mediul online dezbaterea „Strategia Nationala HIV/SIDA - evaluarea situatiei si directii de actiune". Pacientii au adus in atentia autoritatilor in primul rand problemele Programului de Tratament…

- Atunci cand vrei sa pregatești un preparat slab in calorii dar extrem de gustos, peștele intotdeauna pare a fi o idee excelenta. Deși carnea alba este extrem de populara printre romani, gospodinele fac adesea greșeli atunci cand gatesc peștele. Iata cateva trucuri geniale care te invața sa prepari corect…

- Secretul prospețimii in casa ta. Care este trucul folosit de japonezi și ce anume trebuie sa faci și tu. Mirosul proaspat al casei creeaza senzația de confort, iar daca mirosul din locuința nu este placut, nu te poți odihni așa cum trebuie. Spray-urile de camera doar acopera mirosurile de cele mai multe…

- O masca de protectie a fost pusa in cuptorul cu microunde in cadrul unui studiu. Un cercetator a explicat care a fost motivul și ce legatura exista intre acest obiect a carui folosire a fost impusa in contextul pandemiei de coronavirus și acest aparat electrocasnic popular. Profita acum : Oferta de…

- V-ați intrebat vreodata ce beneficii pentru sanatate au vinul sau berea? Oamenii de știința ofera un raspuns surprinzator. Un studiu al Iowa State University (SUA) arata de fapt ca alegerea paharului care ne insoteste cina are efecte diferite asupra organismului. Pentru cercetatori, raspunsul la intrebarea…

- MediCOOL este primul show care pune sanatatea pe primul loc. Este o emisiune in care medicul Mihail Pautov, specialist in chirurgie generala la Institutul Fundeni, raspunde la intrebari de natura medicala pentru ca noi sa avem o mai buna viziune despre cum putem avea grija de sanatatea noastra.