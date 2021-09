De ce să folosiți un CRM? Ghid util pentru antreprenori și managerii de vânzări Exista motive importante si intemeiate pentru implementarea unui CRM intr-o companie, iar in fiecare zi aceste motive sunt in continua crestere. CRM-ul sau mai bine spus platformele de gestionare a relatiilor cu clientii sunt tehnologii capabile sa gestioneze performantele departamentului de vanzari si a serviciului de asistenta pentru clienti, intr-un singur instrument. Si astazi datorita platformelor, precum MEFI CRM, aflat in plina evolutie, vei descoperi noi caracteristici. Esti pregatit? In acest articol vei gasi unele dintre cele mai importante informatii pentru antreprenori… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

