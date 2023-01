Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj l-a prezentat oficial pe atacantul croat Anton Maglica (31 de ani). Plecarea lui Emmanuel Yeboah de la CFR Cluj este iminenta, iar șansele ca Gabriel Debeljuh sa continue in Gruia sunt minime. Dan Petrescu a primit deja un inlocuitor. Croatul Anton Maglica a venit din postura de jucator liber…

- Finanțatorul campioanei CFR Cluj, Nelu Varga, marturisește ca a ramas cu gura cascata atunci cand a aflat care sunt diferențele dintre salariile oferite la clubul pe care-l patroneaza și cele de la rivala FCSB. Omul din fruntea lui CFR Cluj dezvaluie ca islandezul Runar Mar Sigurjonsson, care a evoluat…

- Nelu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, susține ca Dan Petrescu va ramane in Gruia pana in 2029! Infrangerea din ultimul meci al anului, 0-1 vs. Hermannstadt, nu i-a schimbat planurile lui Varga. El anunța ca s-a ințeles cu „Bursucul”, care ar mai trebui doar sa semneze noul angajament. Nelu Varga:…

- Dan Petrescu, tehnicianul celor de la CFR Cluj, a trasat principale concluzii dupa victoria izbutita de „ferovoari” pe terenul rivalei FCSB, scor 1-0. „Bursucul” e de parere ca succesul ardelenilor e complet meritat. „E o victorie meritata, in opinia mea, o victorie muncita. Timp de 70 de minute, nu-mi…

- Se anunța o iarna agitata in Gruia. Dan Petrescu vrea un nou titlu de campioana cu CFR Cluj, iar pentru ca acest lucru sa devina realitate pregatește schimbari importante la nivelul lotului.

- Jesus Fernandez (34 de ani), ex-Real Madrid, acum la FC Voluntari, iși vede fosta echipa, CFR Cluj, campioana și in acest sezon. Totodata, se declara uluit de situația lui Dinamo. Dublu campion cu CFR Cluj, Jesus Fernandez crede ca tot ardelenii sunt favoriți pentru a caștiga al 6-lea titlu consecutiv…

- Dupa ce in septembrie il ataca pe Dan Petrescu, antrenorul fiind pe punctul de a o parasi pe CFR Cluj, Nelu Varga spune acum ca vrea sa-i ofere un nou contract. „Bursucul” a dus-o pe CFR Cluj in primavara Conference League, iar Nelu Varga spune ca vrea sa-i ofere o prelungire a contractului pe 5 ani.…

- Dan Petrescu, antrenorul CFR Cluj, a afirmat, joi, dupa calificarea in play-off-ul pentru optimile de finala ale Europa Conference League, ca echipa din Gruia se va axa pe rezultate in competiție, indiferent de adversarul de top pe care-l va avea.