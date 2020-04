Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu (51 de ani), antrenorul lui Al-Hilal (Arabia Saudita), considera ca pandemia de coronavirus nu va fi infranta in perioada imediat urmatoare. Un nou bilanț in Romania: 5.202 de cazuri de coronavirus, 441 in ultimele 24h Lucescu Jr. a inaintat și un scenariu pesimist: „Nu se rezolva nici…

- S-ar spune ca prezenta criza a coronavirusului nu iarta pe nimeni, insa cu toate acestea stim cu totii ca sunt industrii puternic afectate si industrii care inca inregistreaza cresteri ale afacerilor. La nivelul sectoarelor de activitate avem sectoare care sunt inchise in proportie de peste…

- COVID-19. Criza coronavirus scoate la iveala unele condiții inadmisibile existente in spitalele din Romania. E și cazul Spitalului Județean din Piatra Neamț, unde o fotografie postata de un pacient diagnosticat pozitiv cu coronavirus a devenit virala. Acesta a publicat pe internet o poza cu micul dejun…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen s-a declarat vineri convinsa ca Uniunea Europeana (UE) va iesi ”mai puternica” din criza covid-19, in pofida unor intrebari cu privire la solidaritatea intre Cei 27, relateaza AFP, potrivit Agerpres.”Pericolul este mare, dar un mare francez, Jean…

- Cap Limpede, stiri adevarate: China comunista face fata din ce in ce mai greu valului de antipatie ridicat impotriva ei din cauza modului in care autoritatile de la Beijing au ascuns raspandirea coronavirusului, care, odata scapat din mana, a produs o mega-criza planetara. Raspunsul intarziat la criza…

- Felul in care ești nevoita sa-ți petreci zilele acestea te face sa te gandești mai mult la sanatatea ta și a celor dragi. Știrile despre modul in care virusul Covid-19 afecteaza mai grav persoanele cu boli preexistente te indeamna sa-ți reevaluezi stilul de viața și sa-ți faci un plan bine pus la punct…

- Comisarul pentru comert, Phil Hogan, a declarat joi ca statele membre se confrunta cu o criza care are consecinte grave pentru economia europeana, din cauza raspandirii Covid-19, impunandu-se examinarea investitiilor straine, pentru ca „trebuie sa stim cine face investitii si cu ce scop”.

- Radu Savopol, fondatorul lanțului de cafenele 5 to Go, va participa luni 23 martie 2020, de la ora 14.00, la un interviu online realizat la distanța și va raspunde întrebarilor despre efectele crizei coronavirus asupra afacerilor și despre posibile soluții pentru traversarea starii de urgența…