Stiri pe aceeasi tema

- Militarii vor incepe de luni sa livreze benzina in Marea Britanie, a anunțat Guvernul, conform BBC. Aproape 200 de militari, dintre care 100 de șoferi, vor oferi un sprijin "temporar" pentru a reduce presiunea asupra benzinariilor. Miniștrii au anunțat, de asemenea, ca pana la 300 de șoferi de cisterne…

- Echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt a intervenit luni seara, la sediul Politiei Targu Neamt, unde un barbat a dus un proiectil din Al Doilea Razboi Mondial, pe care l-a gasit in padure.

- Armata a dat o lovitura de stat in Guineea, una dintre cele mai sarace țari din lume. Un grup de militari de elita l-a arestat pe președintele țarii, Alpha Conde, potrivit BBC . Dupa ce s-au auzit focuri de arma in apropierea palatului prezidențial din capitala țarii, Conakry, militarii au proclamat…

- Un procuror al statului New York a indemnat platformele sociale, printre care și Facebook, sa actioneze mai mult impotriva traficului pe internet a certificatelor false impotriva Covid-19, informeaza AFP. In total, 15 persoane au fost inculpate marti de procurorul districtului Manhattan, Cyrus Vance,…

- Pompierii romani detașați in Grecia continua lupta cu flacarile. Militarii romani au asigurat, in noaptea de luni spre marți, protecția Manastirii Ekklisia Profitis Ilias, amenințata de incendiile izbucnite in zona. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, pe parcursul zilei de luni,…

- Reluarea productiei de Polidin, unul dintre cele mai cunoscute medicamente de conceptie romaneasca, a depasit etapa de laborator, au anuntat reprezentantii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara “Cantacuzino”. Conform acestora, Polidinul a aparut ca un concept romanesc de inlocuire…

- E disputa judiciara in Germania, din cauza unui pensionar care a depozitat in subsolul casei sale un tanc, o arma antiaeriana și o torpila din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza BBC.

- Guvernul comunist al Cubei si-a inasprit represaliile lansate asupra demonstrantilor si activistilor, taind majoritatea liniilor de comunicare cu lumea exterioara. Autoritatile au mobilizat deja fortele de securitate de-a lungul tarii si au arestat peste 100 de persoane, ale caror locatii raman in…