Stiri pe aceeasi tema

- Un fost ofiter al Politiei de Frontiera Vaslui a fost arestat preventiv dupa ce a fost prins in trafic transportand mii de pachete de tigari de contrabanda. Fostul politist fusese eliberat din inchisoare, cu mult inainte de termen, dupa ce convinsese judecatorii ca „s-a indreptat“.

- Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși ocupa un onorabil loc 3 din 10, intr-un clasament alcatuit de Marius Dumitrescu, președintele Asociației Specialiștilor in Confidențialitate și Protecția Datelor (ASCPD), dar și editor manager la revista Health-MedFarm. Asta ca urmare a faptului ca Marius Dumitrescu…

- Prof.univ.dr.ing. Simona Miclaus, cadru didactic al Facultatii de Management Militar a Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu”, a fost decorata, la sfarsitul lunii noiembrie, cu Ordinul National „Serviciul Credincios” in grad de Ofiter, cu insemn pentru civili, de Președintele Romaniei, Klaus…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a dat ordin Agentiei de Securitate Militare a Serbiei (VBA) sa ancheteze un posibil caz de spionaj, dupa ce in spatiul public a aparut o inregistrare in care un diplomat rus inmaneaza o suma de bani unui inalt responsabil sarb, a anuntat miercuri sefa guvernului…

- Trei mandate de executare a pedepsei inchisorii au fost puse in plicare de polițiștii din Bistrița-Nasaud, in ultimele doua zile, tot atația tineri ajungand in spatele gratiilor. Unul dintre aceștia este fost ofițer BCCO, care mai avea o condamnare cu suspendare pentru purtare abuziva. In ultimele 48…

- Un fost ofiter al Armatei Britanice care a pus bazele „Castilor Albe”, o organizatie de ajutor in situatii de urgenta in Siria, a fost gasit mort in apropierea locuintei sale din Istanbul, la doar cateva zile dupa ce ministrul rus de externe il amenintase, acuzandu-l de spionaj, relateaza The Independent.

- Asociațiile de locatari pot fi sanctionate daca afișeaza numele proprietarilor pe lista de cheltuieli lunare sau daca monteaza camere de supraveghere, fara sa ceara acordul tuturor locatarilor. Este rezultatul aplicarii in Romania a Regulamentului GDPR sau, pe romanește ”Regulamentul General privind…

- Presedintele Klaus Iohannis a decorat, vineri, in cadrul unor festivitati desfasurate la Alba Iulia, Drapelul de lupta al Colegiului National Militar "Mihai Viteazul" cu Ordinul "Virtutea Militara" in grad de Ofiter, cu insemn pentru militari, de pace, cu prilejul aniversarii a 100 de ani de la infiintare.