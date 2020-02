Stiri pe aceeasi tema

- Dincolo sa sunt extrem de puțin pretențioși sunt și foarte atragatori. Insa, principalul motiv pentru care e recomandat sa-i ții in casa nu ține de aspectul estetic.Specialiștii sunt de parere ca ofera cateva beneficii pentru sanatate, pe care putini le cunosc. Cactușii sunt plante excelente pentru…

- Un detinut din Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati si-a injunghiat colegul de celula cu un cutit artizanal, rana suferita punandu-i viata in pericol. Cazul este anchetat de Parchetul de pe langa Tribunalul Galati, autorul fiind un individ extreme de violent, condamnat la 24 ani si 6 luni pentru…

- Dormiți mai bine, ramaneți in forma, fiți mai amabili și reduceți amprenta de carbon urmand aceste sfaturi simple. Mediu Primul lucru pe care il pot face oamenii, spune Libby Peake, senior policy adviser la Green Alliance, „este sa-ți presezi reprezentanții pentru ca politicienii sa-și dea seama de…

- Horoscopul saptamanii 16- 22 decembrie 2019. Se anunța zile de foc pentru șase zodii mai puțin norocoase. Conflicte la locul de munca, reapariția unei persoane cu care au avut un confict in trecut.

- Andra și Catalin Maruța sunt impreuna din 2005. Artista avea atunci varsta de 19 ani. Trei ani mai tarziu, cei doi deveneau o familie, iar de atunci au ramas unul dintre cele mai admirate și mai stabile cupluri.In 2011, celor doi li s-a nascut primul copil, David, iar patru ani mai tarziu, micuța Eva…

- Legea pensiilor se schimba și potrivit acesteia exista o categorie vasta de persoane care se pot pensiona mai repede din cauza ca desfașoara munca in condiții speciale. Pe langa posibilitatea de a ieși la pensie mai devreme, aceștia primesc in plus și alte beneficii. Pe langa mineri, mai exista și alte…

- Stresul și tensiunea emoționala tind sa fie asociate cu distresul. Distresul genereaza un consum de energie foarte mare, fara alte rezultate concrete in afara de epuizare. Dar o forma numita „eustres” poate fi sanatoasa și productiva. Eustresul, dimpotriva, este o stare de presiune care ne propulseaza…

- Un barbat, in varsta de 30 de ani, nu a tinut cont de semnele de avertizare și a incercat sa iși faca un selfie langa o cascada. Acesta a alunecat pe rocile dure și și-a pierdut viața.