- Un proiect așteptat de intreaga comunitate locala, valorificare locației in care a funcționat gradina zoologica de la Piatra Neamț, a ajuns la faza maturitații, adica la momentul licitaației pentru execuția lucrarilor. Daca etapele vor fi respectate, gradina public care poarta numele marelui primar…

- Aleșii locali ai comunei Chibed au aprobat, recent, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, proiectul de investiție "Construire locuințe de serviciu pentru specialiști in sanatate și invațamant din comuna Chibed". Proiectul a fost depus in vederea participarii pentru obținerea finanțarii prin intermediul…

- Primarul capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, luni, ca in zilele urmatoare va fi demarata, prin ALPAB, realizarea studiului de fezabilitate pentru un proiect de amenajare a unui loc de joaca unic in Bucuresti, in zona de nord a parcului Regele Mihai I, pe amplasamentul numit „la Rampe”, valoarea totala…

- Primarul capitalei, Nicușor Dan, a transmis luni, 10 iunie, ca zilele urmatoare va incepe studiul de fezabilitate pentru amenajarea unui loc de joaca in zona de nord a Parcului Regele Mihai – Herastrau. Cheltuielile se ridica la aproximativ 500.000 de lei cu TVA. „Demaram zilele urmatoare, prin ALPAB,…

- Aproape 90 de copii au participat recent la Proiectul „Școala. Joaca, Educație", organizat la Școala Gimnaziala Voitinel. De aceasta acțiune s-au ocupat invațatorii claselor pregatitoare (Cureș Ionela, Hrișca Adriana, Sfichi Elena și Teleaga Radu) de la Școala Gimnaziala Voitinel, ...

- „Vedetele” faunei citadine in aceasta perioada sunt albinele, care pot fi observate mult mai ușor odata cu incalzirea vremii. In Crangul Petrești, exact langa spațiul de joaca pentru copii si-au facut cuib un roi de albine. Echipa de specialiști cu experiența in domeniu, a mutat cu grija familia de…

- Restaurantele ar trebui sa fie medii primitoare pentru toate tipurile de persoane, atat pentru cele care vin sa serveasca masa singure, cat și pentru cupluri, grupuri de prieteni sau familii. Daca iți dorești ca experiența clienților tai care vin insoțiți

- Primarul Mihai Chirica a semnat un contract pentru montarea de sisteme de supraveghere video non stop in vederea cresterii nivelului de siguranta a utilizatorilor si eliminarea vandalizarii dotarilor din 30 de spatii de joaca din municipiul Iasi. La licitatia organizata in acest sens au fost depuse…