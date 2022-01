De ce să alegi încălțăminte mai scumpă Incalțamintea este esențiala pentru confortul și sanatatea picioarelor. De aceea, pantofii sport și alte modele casual, cu talpa plata, sunt cei mai apreciați in garderoba. Nu doar confortul, ci și versatilitatea acestora ii plaseaza in topul preferințelor atat la barbați, cat și la femei și copii. Insa, chiar daca modelul in sine ofera confort, este important sa alegi pantofi de calitate, care, deși au un preț mai mare, iți ofera garanția rezistenței la purtari repetate, a croielii corecte și a unui calapod bun, care nu agreseaza piciorul sub nici o forma. De asemenea, este important sa alegi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

