De ce sa alegi Consultanta IT Networking si Securitate in 2020? In ziua de azi informatiile si datele sunt la fel de importante precum alte elemente din mediul afacerilor. Pe cat sunt de importante, in special pentru companiile mari sau institutiile de stat sau private, pe atat sunt de expuse amenintarilor. Tocmai de aceea fiecare business ar trebui sa apeleze la consultanta IT networking si securitate pentru a se asigura ca datele si activitatea nu sunt afectate din punct de vedere informational.

Un pachet de servicii securitate IT asigura control asupra mai multor aspecte precum:

- Integritatea si confidentialitatea datelor.

- Disponibilitatea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Microsoft a alertat recent o firma de consultanta care lucreaza pentru campania lui Joe Biden, candidatul democrat la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie in SUA, ca a fost tinta unor hackeri despre care compania americana spune ca ar fi sustinuti de Rusia, au declarat joi pentru Reuters trei surse…

