De ce sa alegi asigurarea facultativa a locuintei de la Asirom? Daca iti doresti ca locuinta ta sa fie un mediu sigur pentru tine si intreaga familie, incheie o asigurare facultativa a locuintei.



Iti Protejezi casa si bunurile cu asigurarea facultativa a locuintei de la Asirom care iti oferanumeroase optiuni de personalizare a produsului de asigurare, in functie de nevoile tale.



Protectie impotriva daunelor provocate de fenomene naturale si alti factori externi



Zona in care locuiesti joaca un rol important cand vine vorba de determinarea cauzelor multor evenimente neplacute, fie ca este vorba de fenomene meteo neasteptate sau de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

