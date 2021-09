Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul intentioneaza sa-i ajute pe consumatorii casnici sa-si plateasca facturile la energia electrica si la gazele naturale. In acest sens, a fost analizata ieri, in prima lectura, o ordonanta de urgenta. Statul ar urma astfel sa compenseze pretul la energia electrica cu 18 bani un KWh si cu 25%…

- Energia electrica, gazele naturale si uleiul comestibil s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce cartofii au inregistrat cele mai semnificative scaderi de preturi, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. In intervalul august 2020 - august 2021, preturile…

- In perioada august 2020 – august 2021, alimentele s-au scumpit cu 2,7%, iar rata anuala a inflatiei a urcat la 5,3% in august 2021, arata datele publicate vineri, 10 septembrie, de Institutul National de Statistica (INS). Preturile de consum au crescut in august 2021 cu 0,2%, comparativ cu iulie 2021,…

- Rata anuala a inflatiei in luna august 2021 comparativ cu luna august 2020 a crescut la 5,3%, fata de 4,7% in decembrie 2020 si de 5% in iulie, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).

"Preturile de consum in luna august 2021 comparativ cu lu na iul ie 2021 au crescut cu 0 , 2 %. Rata inflatiei de la inceputul anului ( august 2021 comparativ cu dec embrie 2020) este 4 , 7 %. Rata anuala a inflat iei in luna august 2021 comparativ cu luna august 2020 este 5 , 3 %", arata datele INS.

- INS: Romanii se imprumuta sau amana cheltuielile pentru a trai de la o luna la alta. Una din patru familii din Romania declara ca nu se descurca cu banii. Fie se imprumuta, fie amana unele cheltuieli. 40% dintre gospodarii au avut anul trecut intarzieri la plata facturilor lunare pentru casa. Aproape…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 5% in luna iulie a acestui an, de la 3,9% in luna iunie, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), ceea ce confirma spusele recente ale guvernatorului BNR Mugur Isarescu. Cele mai mari scumpiri au avut loc la energie electrica…

