Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial instalat de Rusia in regiunea Harkov, din estul Ucrainei, a declarat luni ca fortele ucrainene au fost de opt ori mai numeroase decat trupele ruse si pro-ruse in timpul contraofensivei-fulger in zona de saptamana trecuta, potrivit Reuters.

- Volodimir Zelenski a anunțat ca 2.000 de kilometri patrați din teritoriul țarii au fost eliberați de ruși in timpul operațiunilor armatei ucrainene. Acest lucru s-a intamplat doar de la inceputul lunii septembrie. Fortele ruse ataca pozitiile armatei ucrainene in regiunea Harkov (in nord-estul Ucrainei)…

- Contraofensiva ucraineana din regiunea Harkov pune in dificultate forțele rusești și provoaca prabușirea axei rusești din nordul Donbasului, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in ultima sa evaluare, publicata duminica dimineața. Trupele rusești nu efectueaza o retragere controlata…

- Contraofensiva din Harkov. Forțele ucrainene au cucerit aproximativ 2.500 de kilometri patrați in cadrul contraofensivei din zona Harkov, pana la data de 9 septembrie, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in ultima sa evaluare, publicata in noaptea de vineri spre sambata. Președintele…

- Fortele ucrainene au inregistrat o „victorie substantiala” prin spargerea liniilor rusești in regiunea Harkov, a declarat vineri un responsabil numit de Moscova in zona ocupata de fortele ruse in aceasta regiune omonima din estul Ucrainei.

- O analiza a Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW) concluzioneaza ca forțele ucrainene au avansat in ultimele ore cel puțin 20 de kilometri in teritoriul controlat de ruși in estul țarii, recapturand aproximativ 400 de kilometri patrați. Trupele rusești preocupate in primul rand de contraofensiva…

- In ziua 192 de le inceputul invaziei ruse in Ucraina, fortele Moscovei isi continua eforturile de a obtine controlul total asupra regiunii Donetk, in timp ce ucrainenii au reusit sa dobandeasca o „surpriza tactica" prin declansarea contraofensivei din regiunea Herson, unde ataca pe trei axe principale.…

- Contraofensiva armatei ucrainene a inceput in regiunea de sud a Hersonului, iar primele victorii au inceput sa apara: apararea rusa in mai multe zone din prima linie din apropierea orasului Herson a fost sparta.