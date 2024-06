Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu mai bine de doua luni, Andrei de la Mireasa, sezonul 7, confirma ca nu mai formeaza un cuplu cu Simona. Cei doi s-au casatorit in Marea Finala, dar s-ar fi desparțit la noua luni distanța. Acum, se pare ca a rasarit soarele și pe strada fostului concurent, caci iubește din nou.

- S-a spus ca Bogdana și Liviu de la Mireasa s-au desparțit, iar de atunci au aparut o mulțime de speculații! Fosta concurenta nu a confirmat aceste zvonuri, dar cateva mesaje pe care le-a postat pe rețelele de socializare ar putea sa explice situația. Iata ce mesaj tranșant a transmis la adresa barbaților!

- Liviu, care poate vorbi cu Laura doar in live ca urmare a blocarii doamnei Viorica, a avut ceva sa-i spuna fetei. Laura și Delia s-au imprietenit la inceputul sezonului 9, iar acum Laura a avut un reproș pentru iubita lui Liviu.

- Liviu de la Mireasa, sezonul 8, este un barbat așa cum rar mai exista, așa ca i-a facut o surpriza speciala soției sale, Bogdana, cu ocazia zilei acesteia de naștere. Iata ce cadou i-a facut tanarul partenerei sale!