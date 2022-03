Stiri pe aceeasi tema

- Aeronavele MiG-21 LanceR si IAR-330 s-au prabusit, pe 2 martie, cel mai probabil „din cauza unui cumul de factori umani si de mediu”, spune Ministerul Apararii Nationale, miercuri, intr-un comunicat care prezinta rezultate preliminare ale anchetei. Comisiile de investigare tehnica au formulat concluziile…

- „Ambele evenimente s-au produs, cel mai probabil, din cauza unui cumul de factori umani si de mediu”, iar ponderea va fi stabilita la finalizarea cercetarilor, a transmis Ministerul Apararii Naționale, miercuri, 23 martie, la trei saptamani de la dubla tragedie aviatica din județul Constanța. De asemenea,…

