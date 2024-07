De ce s-a umplut litoralul de alge? Explicațiile date de autorități Valurile Marii Negre aduc cantitați foarte mari de alge pe litoralul romanesc și turiștii se plang de prezența acestora și de mirosul urat. Specialiștii spun insa ca fenomenul este normal din cauza temperaturilor ridicate. ”Codul portocaliu de canicula de pe litoralul romanesc a dus la o intensificare a fenomenului de inflorire algala in multe statiuni […] The post De ce s-a umplut litoralul de alge? Explicațiile date de autoritați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

