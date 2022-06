Stiri pe aceeasi tema

- Nicola a disparut din lumina reflectoarelor de ceva vreme, deși in trecut piesele ei faceau furori și se aflau pe buzele tuturor. Acum, Nicola are alte preocupari, insa muzica a ramas pasiunea ei principala.

- Ce barbați ii plac Ramonei Olaru de la Neatza. Dezvaluirile neașteptate facute de vedeta Antenei 1. Ramona Olaru are o relație cu Catalin Cazacu și se indreapta catre oficializare. Ramona Olaru a fost mai sincera ca niciodata și a vorbit despre viața ei, despre cariera, dar și despre viața personala.…

- Lenna Horvath este adepta schimbarilor majore, iar frumoasa blondina a apelat de-a lungul timpului la mai multe intervenții estetice. De aceasta data, femeia cu ochii de diamant a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca vrea sa-și micșoreze stomacul pentru a scapa de kilogramele in plus.

- Brigitte Pastrama a facut cea mai importanta schimbare din viața ei, asta dupa ce vedeta a fost la un pas de moarte. Brigitte Pastrama a marturisit in exclusivitate la Antena Stars motivul pentru care a decis sa-și schimbe religia, dar și ce noua șansa la viața i-a dat Dumnezeu. Iata motivul pentru…

- Joana Benedek, actrița romanca ce a cucerit Mexicul și Venezuela prin rolurile sale negative interpretate excepțional in telenovele, s-a retras din televiziune, dar nu și din viața publica. Joana Benedek s-a nascut in ianuarie 1972 la București, dar a plecat din Romania pentru a lucra in america latina.…

- Parintele Damaschin a facut o minune in familia lui Gheorghita. In urma cu jumatate de an, micutii traiau in conditii grele. De parca soarta nu a fost destul de nedreapta, Gheorghita a fost diagnosticat cu o tumora intraoculara, insa prin ajutorul de la parinte, baietelul de numai sase ani poate duce…

- Cu toții il știm pe Nea Marin vesel și tot timpul cu zambetul pe buze. Cu toate astea, dansatorul a trecut printr-un moment foarte greu in viața. In exclusivitate pentru Antena Stars, aceasta a povestit care a fost cea mai mare piedica pe care a primit-o pana acum.

- Mihai Onila s-a casatorit sambata cu aleasa inimii lui. Dupa cea mai mare cumpana din viața lui și un divorț dificil, artistul și-a refacut viața și s-a cununat civil cu partenera lui Laura. Fostul membru al trupei AXXA a facut primele declarații despre marele eveniment, la Antena Stars!