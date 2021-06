Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a retras de la Bad Homburg, turneu considerat ultima repetitie inainte de Wimbledon. Numarul 3 mondial a resimțit dureri dupa accidentarea de la Roma, cand a suferit o ruptura musculara la gamba stanga, și a decis sa renunte la turneul din Germania.

- Accidentata în timpul unei conferințe de presa de la Roland Garros, Petra Kvitova a declarat, marti, ca are "sanse mari" sa se refaca la timp pentru a participa la Wimbledon, turneu de Grand Slam pe care l-a câștigat de doua ori, scrie AFP.Petra Kvitova (12 WTA) s-a retras…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, a anuntat, marti, pe Facebook, ca va reveni in circuitul profesionist cu prilejul turneului WTA pe iarba de la Bad Homburg (Germania). ''Salut! Am o veste foarte buna pe care vreau sa v-o impartasesc. Sunt foarte emotionata…

