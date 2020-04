Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Orban a renuntat la somajul tehnic pentru bugetari si la taierea lefurilor pentru demnitari de teama ca PNL sa nu deconteze electoral la alegerile locale si parlamentare. Singurul ministru care a sustinut solidaritatea sociala a fost Violeta Alexandru, in timp ce ministrul de Finante, Florin…

- "De indata ce bugetele ANOFM si ANPIS sunt alimentate, la finalul procedurilor interne, cu fondurile de la rectificarea bugetara, cea de-a doua parte a platilor pentru solicitarile verificate aferente somajul tehnic se si fac. M-am asigurat astazi ca totul este pregatit", a scris Violeta Alexandru.Ministrul…

- Ministrul Finantelor spune, insa, ca nu va sustine acest proiect. „Nu este un proiect pe care eu sa-l susțin in acest moment. Consider ca in acesta etapa de criza, avem nevoie de fiecare om. De pilda, la Ministerul Finanțelor nu ne-am putea lipsi acum de nimeni, pentru ca ne confruntam cu o provocare…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat la Digi24, ca in urma rectificarii bugetare, Sanatatea va primi cei mai mulți bani, iar plata șomajului tehnic se va face din imprumuturi deoarece veniturile de la buget sunt in scadere. Florin Cițu, ministrul Finanțelor: „In special Sanatatea primește mai…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, afirma ca nu exista la nivelul ministerului nicio discutie despre somajul tehnic pentru bugetari si nu sustine un astfel de proiect. "Nu exista asa ceva in discutie in Ministerul Finantelor Publice si nu este ceva ce eu as sustine in acest moment. Astazi este nevoie…

- „(...) in ceea ce priveste profesorii, mai ales ca este nevoie de o crestere a activitatii profesorilor pe final de an (scolar) si pentru pregatirea tuturor examenelor" acest mecanism „nu se va aplica nici catre cadrele didactice. Catre personalul administrativ se va aplica, dar nu se va aplica masura…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a venit cu un atac dur la adresa Guvernului Orban, despre care sustine ca arata ca nu mai e unul liberal, ci unul care arata ca „s-a intors PDL cu asuteritatea”.

- Intentia Guvernului de a trimite jumatate dintre angajatii sistemului public in somaj tehnic va determina o comprimare a cererii interne care va fi distrugatoare pentru relansarea economica, a declarat, joi, pentru AGERPRES, presedintele Confederatiei Nationale Sindicale "Cartel Alfa", Bogdan Hossu.…