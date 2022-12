Stiri pe aceeasi tema

- Austria a avut aparente declarații de suport pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Dar, la nici 48 de ore, Austria anunța schimbarea poziției fața de aderarea statului roman. Votul era dat, de asemenea, și vecinilor bulgari. Mulți au incercat sa gaseasca o explicație logica a acestui parcurs…

- "Lipsa consensului de astazi in ceea ce priveste aderarea Romaniei la Schengen, pe fondul opozitiei Austriei, este profund nedreapta pentru tara noastra si cetatenii romani. Romania merita sa primeasca un vot favorabil. O confirma datele solide, rezultatele misiunilor recente de evaluare ale statelor…

- Austria ar fi votat astazi, in Consiliul JAI, impotriva intrarii Romaniei in spațiul Schengen, conform Antena 3. Aderarea Croației a trecut la vot. Votul impotriva al Olandei a venit ca urmare a faptului ca Romania și Bulgaria sunt la pachet. Olanda a explicat in minuta ședinței ca e de acord cu intrarea…

- Exprim profunda dezamagire fata de lipsa consensului in Consiliul JAI pentru aderarea Romaniei la Schengen.Toate statele UE au fost de acord sa deschisa Romaniei portile, cu o singura exceptie, Austria, care a refuzat aderarea Romaniei.Decizia e fundamentata pe alegatii pe cifre pe care Romania le a…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca si cancelarul Austriei, Karl Nehammer, au avut, miercuri seara, o convorbire telefonica privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen, potrivit unor surse oficiale. „Premierul Nicolae Ciuca a reiterat solicitarea Romaniei de intrare in Schengen si toate argumentele care…

- Consiliul ALDE Europe, din care fac parte circa 60 de partide liberale din Europa, a aprobat o rezoluție care cere votul JAI pentru primirea Romaniei in Schengen. Rezoluția se refera la decizia care se va lua in Consiliul JAI, la data de 8 decembrie 2022. Rezolutia din Consiliul ALDE Europe a fost initiata…

- Romania are la dispoziție mai puțin de doua saptamani pentru a convinge Austria sa ii ofere un vot pozitiv pentru aderarea la Spațiul Schegen. Oficialii de la București lucreaza pe toate canalele cu Viena pentru ca poziția negativa exprimata de ministrul de interne austriac, dar și de cancelarul Nehammer…

- Parlamentul European indeamna statele membre sa permita Romaniei și Bulgariei sa adere fara intarziere la spațiul Schengen. Pana la sfarșitul anului 2022, Consiliul ar trebui sa ia toate masurile necesare pentru a adopta decizia asupra admiterii Romaniei și Bulgariei in spațiul Schengen de libera circulație.…