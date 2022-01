De ce s-a operat Adelina Pestrițu de urgență De ce s-a operat Adelina Pestrițu de urgența Joi, pe data de 13 ianuarie, Adelina Pestrițu a ajuns pe patul de operație. Vedeta a fost nevoita sa apeleze la o intervenție chirurgicala pentru a scapa de durerile insuportabile la coloana. Inca de la primele ore ale dimineții Adelina s-a prezentat la spital pentru formalitațile necesare inainte de operație. Dupa cum ea insași a dezvaluit, intervenția nu a fost una foarte grea, dar nici prea ușoara. Deja de 2 ani, Adelina Pestrițu se confrunta cu dureri foarte mari de spate. A facut fizioterapie, insa durerile nu au trecut, ci doar s-au ameliorat.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

