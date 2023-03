Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis și soția sa, Carmen se afla intr-o vizita oficiala in Tokyo, Japonia. Prima Doamna a ales sa poarte o ținuta eleganta, o rochie intr-o nuanța semnificativa pentru statul nipon, la care a adaugat mai multe accesorii.

- Carmen Iohannis a impresionat, inca o data, cu ținuta aleasa in cadrul unei ceremonii diplomatice de mare importanța. Aflata in Tokyo, alaturi de soțul ei, Klaus Iohannis, Prima Doamna a facut cunoștiința cu Imparatul și Imparateasa Japoniei. Cu ce s-a imbracat partenera de viața a președintelui Romaniei.…

- Alegerile vestimentare ale soției lui Klaus Iohannis au propulsat-o pe aceasta de nenumarate ori in centrul atenției publice. La ultima apariție, Prima Doamna a Romaniei a uimit cu ținuta sa neașteptata. Unde a fost surprinsa Carmen Iohannis, recent. Are o pasiune despre care nu foarte mulți conaționali…

- Carmen Iohannis preda limba engleza la Colegiul Național Gheorghe Lazar din Sibiu. Multi se intreaba cati bani incaseaza lunar Prima Doamna a tarii. Carmen Iohannis are o vechime in invatamant de aproape 40 de ani și continua sa predea engleza la liceul, pe care de altfel l-a și absolvit in urma cu…

- Noaptea dintre ani nu o prinde nepregatita pe Denisa Filcea. Flick a avut grija și de data aceasta sa fie un soț exemplar și i-a daruit partenerei lui o rochie superba pentru Revelion. Vedeta a impartașit cu urmaritorii ei bilețelul pe care i l-a scris fostul om de radio, dar și rochia alaturi de care…

- Carmen Iohannis a atras din nou toate privirile celor din jur cu ținuta aleasa. Prima Doamna a Romaniei a avut o apariție neașteptata la biserica, in prima zi de Craciun. Cum a fost surprinsa alaturi de soțul sau, președintele Klaus Iohannis, la slujba de duminica dimineața. Cum a aparut Carmen Iohannis…

- Partenera de viața a liderului de stat roman a atras toate privirile in prima zi de Craciun, 25 decembrie. Așa cum ne-am obișnuit deja, soția lui Klaus Iohannis este intotdeauna ținta atenției publice cand marcheaza apariții in ținute interesante. Ce a facut Carmen Iohannis in dimineața zilei de Craciun.…

- Carmen Iohannis, soția lui Klaus Iohannis, a gafat-o iar din punct de vedere vestimentar! Sambata seara, 17 decembrie, Prima Doamna a Romaniei și Președintele Romaniei au fost invitați de onoare la spectactacolul excelent al Operei Nationale Bucuresti, La Traviata. Carmen Iohannis a gafat iar din punct…