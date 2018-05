Stiri pe aceeasi tema

- Dubla aniversare pentru Pepe și Raluca! Soția artistului iși va sarbatori ziua de naștere, dar și șase ani de la cununia civila. In fiecare an, artistul și apropiații familiei i-au facut Ralucai surprize placute. Zi importanta miercuri, pentru Raluca și Pepe. Soția artistului iși aniverseaza ziua de…

- In 1965, Stephen Hawking s-a casatorit cu Jane Wilde, la doi ani dupa aflarea diagnosticului bolii care avea sa-l tina pe fizician in scaunul cu rotile pana la sfarsitul vietii. Casnicia a tinut pana in 1991, cand Jane a decis sa...

- Kamara și Madalina s-au desparțit, dupa ce artistul și soția lui, Oana, au avut mai multe apariții in platoul de la Kanal D. In cele din urma, „amanta” a cedat și a rupt orice legatura cu interpretul. Dupa ultima aparitie a lui Kamara și a Oanei, la WOWbiz, in care s-au imbratisat si au izbucnit in…

- Mihai Constantinescu nu scapa de problemele de sanatate. Desi in ultima vreme artistul a suferit a doua interventie pe cord deschis, artistul a mers intr-o scurta vacanta in Israel, alaturi de sotia lui, cu ocazia implinii a 72 de ani.„Cand te gandesti ca in viata ta trebuie sa fie lumina, gasesti forta…

- Dupa ce Madalina, tanara cu care artistul are o relație extraconjugala, a aparut intr-o emisiune TV, Kamara a decis sa vorbeasca și el in fața intregi țari, despre casnicia lui. El susține ca este desparțit de soție de aproximativ șase luni, insa locuiesc in continuare impreuna de dragul baiețelului…