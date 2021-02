Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristoiu a trait drama vieții ei! Vedeta a fost batuta și sechestrata de iubitul turc, dupa ce a fost acuzata ca i-ar fi fost infidela. Bruneta inca se afla sub șoc, insa pare ca nu vrea sa ia vreo masura impotriva barbatului cu mulți ani mai in varsta decat ea.

- Cu toate ca vara trecuta Cristina Cioran și Traian Vaduva aveau planuri de casatorie, dupa un deceniu de iubire, cei doi s-au desparțit. Acum, prezentatoarea de televiziune e intr-o noua relație, iar artista s-a afișat deja cu noul iubitul. Dar cine este insa tanarul și ce spune Cristina Cioran despre…

- Inna și Deliric formeaza de ceva timp un cuplu și pare ca se ințeleg de minune. De altfel, artista a vorbit despre relația cu acesta și despre perioada sarbatorilor de iarna.„Un om special. Alaturi de el sunt fericita. ot ce pregateste el este delicios! Gateste mereu vegan si ma surprinde de fiecare…

- Hamude Dawoud, celebrul stripper, trece printr-o perioada extrem de grea de mai multe luni! Aceasta a izbucnit in lacrimi in mediul online, dupa ce le-a spus fanilor ca traverseaza niște momente foarte grele alaturi de familia sa!

- In judetul Botosani sunt sute de batrani cu boli cronice care se plang ca risca sa moara cu zile. Traiesc in sate fara niciun fel de asistenta medicala, nu au bani sa mearga dupa medicamente la oras si nici nu are cine macar sa le elibereze retete compensate. Majoritatea au pensii sociale.

- Alexandra Stan s-a desparțit de iubitul ei, dupa o relație care a durat patru ani și cateva luni. Vedeta a luat o decizie dificila cu privire la relația ei. ”Sunt in stare de șoc!”‘ Alexandra Stan a trait tumultuoase povești de dragoste. Cu toate acestea, vedeta a luat decizia de a se desparți de iubitul…

- Alexandra Stan a trait cateva luni, o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un barbat, pe care pana recent l-a ținut departe de ochii curioșilor. La cateva zile dupa ce a publicat prima imagine impreuna, interpreta a transmis un mesaj in care explica motivul pentru care s-a desparțit de iubitul ei.„Oricat…

- “Cu ce sa incep? Cu faptul ca vreau sa traiesc! Vreau sa imi continui viața, vreau sa fiu alaturi de copilul meu in prima zi de scoala”. Sunt gandurile unei mame de doar 25 de ani, Andreea Valeria Bucataru care iși creșete singura copilul și care recent a aflat ca sufera de o boala cumplita, glomus…