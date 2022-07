Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan a trecut prin multe momente grele de-a lungul vieții. La doar 38 de ani ea a cunoscut ce inseamna suferința absoluta, dar a reușit sa treaca cu brio peste toate necazurile care i-au invadat viața. In ciuda greutaților de care a avut parte, artista a ținut capul sus, a zambit și a mers…

- Se zvonește ca Bogdan Mocanu s-a desparțit de iubita misterioasa și asta pentru zilele trecute a fost filmat in timp ce dansa cu foc cu o bruneta intr-un club. Acesta a vorbit despre statutul pe care il ocupa acum și a marturisit ca se afla intr-o perioada in care are nevoie de liniște și pace. Sa se…

- Bogdan Mocanu se pare ca trece din nou printr-o desparțire, iar chiar prietenul sau, Jador, l-a dat de gol pe cantareț. Cei doi au fost prezenți la filmarile unui videoclip, iar acolo Jador a marturisit ca Bogdan Mocanu e din nou singur.

- Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan considera ca legea offshore va asigura Romaniei independența și stabilitatea energetica de care are nevoie. Gheorghe Șoldan a precizat ca in cadrul dezbaterilor in comisii a Legii offshore a votat pentru o lege care va asigura aceasta independența ...

- Globalworth, cel mai mare investitor de birouri din Europa Centrala și de Est (CEE) și liderul pieței din Romania, anunța semnarea unui nou contract de inchiriere pentru Globalworth Square. GambIT Digital, o companie de servicii de consultanța fintech, devine chiriaș al Globalworth Square, cea mai avansata…

- In pofida situației social-economice dificile din Republica Moldova, mulți refugiați ucraineni decid sa ramina in țara noastra, iar aceasta demonstreaza ca ei gasesc adapostul de care au nevoie și se simt bine din punct de vedere emoțional aici, in Republica Moldova, a subliniat Igor Boțan, expertul…

- Intr-o saptamina sau doua, la Suceava va fi constituit un grup multidisciplinar care va lucra la un amplu program, dupa ce municipiul reședința de județ a fost selectat in cele 100 de orașe europene inteligente și neutre din punct de vedere climatic pina in anul 2030. Din Romania au mai fost selectate…

- Bogdan Mocanu a decis sa profite de cateva zile libere dupa Paște, așa ca și-a luat partenera de viața și a plecat departe de meleagurile romanești, intr-o vacanța de lux. Cei doi au postat o serie de fotografii de colecție, insa nici acum, artistul nu a dezvaluit chipul iubitei misterioase, pe care…