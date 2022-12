Stiri pe aceeasi tema

- Sanctiunile vizeaza 168 de ”entitati – companii si organizatii de stat – si 12 persoane, precizeaza vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Valdis Dombrovskis. A noua serie de sanctiuni impuse Rusiei din cauza Razboiului rus in Ucraina a fost aprobata de catre liderii UE in cadrul unui summit, joi.…

- Kremlinul a crezut ca va captura cu usurinta Ucraina si va cuceri Kievul in cateva zile, dar acum, dupa mai bine de noua luni de la inceputul razboiului sau dezastruos in Ucraina, noua strategie rusa de a viza infrastructura ce aduce lumina, caldura si apa in milioane de case ucrainene dezvaluie…

- Moldelectrica a reușit sa restabileasca conectarea la lumina. Majoritatea localitaților din Republica Moldova au energie electrica. De menționat ca in urma bombardamentului Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, practic intreg teritoriu al R. Moldova a ramas fara energie electrica, transmite…

- Inaintea summitului G20 din Indonezia, premierul britanic Rishi Sunak a prezentat viziunea sa asupra masurilor care ar trebui luate pentru a reduce influența Rusiei asupra economiei mondiale. Potrivit Eurointegration , acest lucru a fost afirmat in editorialul sau publicat in The Telegraph. Sunak a…

- ”Vom face tot ceea ce putem pentru a mentine acordul”, a anuntat joi, intr-o vizita in Ottawa, Antony Blinken. El a avertizat ca o decizie a Rusiei de a pune capat acestui acord ar fi primita ”cu o profunda ingrijorare” si ”multa furie de taari din intreaga lume care beneficiaza de cereale ucrainene”.…

- Statele Unite, Franța și Marea Britanie au calificat declarațiile Rusiei despre planurile Ucrainei de a organiza o provocare folosind o așa-zisa ”bomba murdara” drept informații evident false.

- Armata rusa a declarat marti ca situatia de pe teren in Ucraina este „tensionata” pentru trupele sale in fata unei contraofensive ucrainene, in special la Herson, oras a carui populatie urmeaza sa fie evacuata in curand, dupa mai multe esecuri semnificative ale fortelor ruse in estul si sudul tarii,…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat ca Marea Britanie va creste volumul cheltuielilor pentru fortele sale armate cu cel putin 52 de miliarde de lire sterline (34,75 miliarde de dolari) ca raspuns la agresiunea Rusiei, informeaza PA Media/dpa. Fii la curent cu cele mai noi…