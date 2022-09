Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden l-a avertizat din nou pe omologul sau rus Vladimir Putin impotriva utilizarii armelor chimice sau nucleare in Ucraina, intr-un moment in care armata ucraineana desfasoara o importanta contraofensiva in tara, relateaza sambata France Presse, informeaza Mediafax.…

- Președintele SUA, Joe Biden, a avertizat Rusia sa nu foloseasca arme chimie sau arme nucleare tactice in razboiul din Ucraina. Liderul american a facut aceste afirmații la Casa Alba, intr-un interviu acordat unui post de televiziune. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Comunitatea internaționala este ingrijorata ca președintele rus Vladimir Putin ar putea folosi bombe nucleare in razboiului sau din Ucraina, declanșat in dimineața zilei de 24 februarie 2022. Ce spune Serviciul de Informații Externe al SUA despre acest risc nuclear. Avem motive sa stam cu frica din…

- Rusia a acuzat Ucraina ca ar fi in spatele asasinarii Dariei Dughina, fiica intelectualului ultranationalist rus Aleksandr Dughin, ale carui idei se regasesc in politica promovata de presedintele rus Vladimir Putin. Ipoteza este insa considerata puțin probabila de expertii occidentali in domeniul serviciilor…

- Ucraina a avertizat ca Rusia intenționeaza sa organizeze astazi un atac sub steag fals asupra centralei nucleare Zaporojie care este controlata de trupele lui Vladimir Putin, relateaza The Times.

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat, marti, in timpul unui discurs la conferinta internationala de securitate de la Moscova, ca Rusia nu are nevoie sa foloseasca arme nucleare in Ucraina, relateaza Reuters.

- Moscova considera armele nucleare doar un factor de descurajare, pe care le va utiliza doar in cazul unui atac nuclear impotriva sa, a declarat joi presedinta Consiliului Federatiei Ruse, Valentina Matvienko, relateaza EFE si Interfax, citate de Agerpres.Matvienko, 73 de ani, o apropiata a presedintelui…

- Jurnalistul de investigatie Eric Schlosser analizeaza intr-un articol publicat de „The Atlantic”, citand experti americani in materie de securitate nationala si fosti oficiali guvernamentali, posibilitatea si scenariile in care Rusia ar putea face apel la arme nucleare in Ucraina, si cum ar putea raspunde…