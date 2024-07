Stiri pe aceeasi tema

- Patru mesaje de coduri Galbene au fost emise de ANM, atat cu temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic, cat și instabilitate atmosferica, valabile pana miercuri, in jurul orei 10:00. „In Crișana, Banat, sudul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala…

- Cerul va fi variabil, cu innorari temporare dupa-amiaza și seara, cand se vor semnala averse și descarcari electrice local in Carpații Orientali, pe arii mai restranse in Moldova și doar izolat in restul zonei montane, in Transilvania, Muntenia și in Dobrogea. Pe alocuri vor fi condiții de grindina…

- Prognoza meteo pentru data de 15 iunie 2024, se anunța caldura mare și furtuni in Romania. Cerul va fi innorat in jumatatea de est a țarii și variabil in rest. Vor fi averse pe arii restranse in Carpații Meridionali și Orientali, in Muntenia și Moldova, precum și in cea mai mare parte a Dobrogei, cu…

- Ofițerii de stare civila pot inregistra nașterile și decesele exclusiv in format digital in 334 de localitați din țara, dupa ce alte 5 municipii reședința de județ s-au interconectat la sistemul IT pentru emiterea actelor de stare civila, a anunțat marți Ministerul Afacerilor Interne. Cetațenii din…

- Greu de raspuns la o astfel de intrebare, dar jurnalistul Cristian Tudor Popescu a declarat la o conferința de presa susținuta in cadrul targului de cArte „Alba” Transilvania ca marele poet Mihai Eminescu ar avea origini transilvanene. CTP a precizat ca „familia lui, bunicii lui paterni au fugit, s-au…

- In urma cu puțin timp, a fost emisa o atenționare meteorologica de COD GALBEN ce vizeaza instabilitatea atmosferica temporar accentuata, valabila pana la ora 23.00. Astfel, in cursul zilei de astazi, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta prin frecvente descarcari…

- Cultura graului de toamna este afectata de seceta pedologica moderata si puternica in Moldova, Dobrogea, Oltenia si Muntenia, precum si local in estul si sudul Transilvaniei, potrivit unei analize a Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). „La data de 19 aprilie 2024, in cultura graului de toamna,…

- O roata panoramica, de 36 de metri, va fi amplasata in parcul de la Turnul de Televiziune din Galați, constructie-unicat in Romania. Turnul TV se afla pe malul Dunarii si poate fi observat din patru regiuni istorice: Moldova, Dobrogea, Muntenia, iar in ziele cand este senin chiar si din Basarabia.