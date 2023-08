Stiri pe aceeasi tema

- Studiu Deloitte: costul vieții și evoluția economiei ii ingrijoreaza pe romanii din generațiile Millennials și Z și ii determina sa-și amane sau anuleze planurile de a-și cumpara o locuința sau de a-și intemeia o familie Principalele motive de ingrijorare ale romanilor din generațiile Millennials…

- Studiu Deloitte Principalele motive de ingrijorare ale romanilor din generațiile Millennials și Z sunt costul tot mai ridicat al vieții de zi cu zi (pentru 44% dintre Millennials și 33% dintre reprezentanții Generației Z) și evoluția economiei (pentru 27% dintre Millennials și 22% dintre reprezentanții…

- Costul vietii si evolutia economiei ii ingrijoreaza pe romanii din generatiile Millennials si Z si ii determina sa-si amane sau anuleze planurile de a-si cumpara o locuinta sau de a-si intemeia o familie, potrivit unui raport realizat de o companie de consultanta,

- Germania este cel mai mare exportator de mașini second-hand din Europa, mulți romani alegand sa iși cumpere un autoturism de acolo. Cu toate acestea, multe dintre vehicule iși schimba proprietarii in cel mai puțin transparent mod posibil, piața din Romania nefiind o excepție. Iata cum sa te ferești…

- Piața vehiculelor electrice din Romania este in creștere rapida, in conformitate cu tendințele globale, ajungand la o cota de piața de 10% in mai 2023, in timp ce automobilele diesel reprezentau 13%.

- OMV Petrom din Romania va cumpara de pe piața interna mai multe parcuri solare cu o capacitate instalata totala de circa 710 MW, in cadrul campaniei ei de a-și inmulți sursele regenerabile de energie pana la finalul deceniului, a anunțat compania joi. Grupul de petrol și gaze controlat de OMV din…

- Piața de ecommerce din Romania devine tot mai puternica, cu o creștere mai rapida decat media globala, de 16,6% pe an, ajungand astfel la o valoare totala de 10 miliarde de euro pana in 2025.

- PRO TV aduce, inca o data, vești bune pentru toți fanii de ficțiune din Romania: a achiziționat și a inceput filmarile pentru un nou serial! O imagine realista și dura a vieții mafiei, care prezinta relațiile de familie, problemele și poveștile de dragoste intr-un mod care ii va face pe telespectatori…