De ce românii care poartă numele Laurențiu își sărbătoresc onomastica astăzi In calendarul ortodox, pe 10 august 2021, este praznuit Sfantul Mucenic Laurențiu Arhidiaconul. Sfantul Laurențiu a fost arhidiacon și avea grija de saracii din Roma. Impreuna cu alți diaconi imparțea lucruri oferite de credincioși pentru cei cu lipsuri mari. Sfantul Mucenic Lavrentie, pomenit in calendarul creștin ortodox pe 10 august, a trait in secolul al III-lea si a fost arhidiacon al lui Sixt, episcopului Romei. Sfantul a imparțit averea bisericii episcopale din Roma, pentru a nu fi confiscata de imparatul Valerian, iar pentru decizia sa a fost supus unor chinuri groaznice și in cele din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

