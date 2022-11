Stiri pe aceeasi tema

- La data de 07 noiembrie 2022, in jurul orei 14:00, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de o femeie din satul Padina, judetul Buzau, cu privire la faptul tatal ei, TUDOR HARALAMBIE (foto), de 64 de ani, a plecat de la domiciliul sau din judetul Buzau, in data de 19.10.2022, in jurul orei 14:00,…

- In data de 31 octombrie 2022, in jurul orei 17:30, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata de catre o femeie din Orastie cu privire la faptul ca, in jurul orei 12:00, in timp ce se afla la cumparaturi pe raza municipiului Oraștie impreuna cu fiul ei, FILIP LIVIU-OVIDIU (foto), in varsta de 47…

- Carmen de la Salciua este oficial o femeie maritata. Cantareața de muzica de petrecere și-a unit destinul cu ce al partenerului ei, Marian Corcheș, marți, pe 11 octombrie, iar imaginile cu rochia de mireasa au facut senzație printre fanii artistei.

- In urma cu fix 10 zile, Alice Cavaleru a nascut a doua fetița a ei și a lui Vladimir Draghia, dar asta nu a impiedicat-o sa participe la Elle New Media Awards, petrecerea revistei Elle Romania care a avut loc aseara, in București. Vedeta a facut furori la evenimentul revistei Elle Romania, a imbracat…

- Jennifer Lopez se bucura de fiorii iubirii. Celebra cantareața va imbraca din nou rochia de mireasa. Ea urmeaza sa fie condusa la altar chiar de o dragoste din tinerețe. Fanii starului știu foarte bine de relația din anii 2000 dintre aceasta și Ben Affleck. J.Lo a trait mari emoții recent la a doua…

- Cea de-a treia ediție a emisiunii „Splash! Vedete la apa”, a adus multe emoții in randul concurenților, cu atat mai mult cu cat, una dintre concurente, Maria Constantin, a avut parte de o surpriza de proporții.

- Jennifer Lopez uimește din nou pe toata lumea, de data aceasta cu o rochie lila, brodata, cu inserții argintii, pe care a purtat-o zilele trecute prin New York. Artista a atras atenția trecatorilor și cu ajutorul accesoriilor pe care le-a ales pentru a-și completa ținuta – un guler alb, stil preppy,…