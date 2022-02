De ce riscă să-și piardă permisele pescarii comerciali autorizaţi din Delta Dunării Pentru ca anul trecut nu au reușit sa isi indeplineasca cota de captura stabilita de comun acord cu Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD), aproximativ 12% din pescarii comerciali autorizati sa isi desfasoare activitatea in Delta Dunarii risca acum sa-și piarda permisele, potrivit ARBDD. Astfel, 130 de pescari nu au realizat anul trecut 75% din cota alocata, asa incat sunt in pericol sa nu mai primeasca permise noi de pescuit pentru 2022.“Pana acum, pentru anul 2021, au fost raportate capturi de peste de 2.458.886,8 kilograme din cota alocata de 3.861.550 kilograme”, se specifica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 12% din pescarii comerciali autorizati sa isi desfasoare activitatea in Delta Dunarii nu au reusit anul trecut sa isi indeplineasca cota de captura stabilita de comun acord cu Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD), se arata intr-o informare remisa la solicitarea AGERPRES…

- Gina Pistol vrea sa revina la silueta pe care o avea inainte sa ramana insarcinata și se pare ca se straduiește zilnic sa ajunga la acest obiectiv, potrivit imaginilor pe care le impartașește cu fanii pe rețelele sociale. Ea are un program de fitness care o ajuta sa piarda kilograme saptamanal. Prezentatoarea…

- A venit iarna, temperaturile au scazut, astfel ca problemele sistemului de termoficare se resimt mai mult ca oricand. Nu o data s-a vorbit, in ultima perioada, despre caldura insuficienta sau chiar lipsa din locuințele oamenilor care stau la bloc, in Capitala. Fostul primar general al Bucureștilor,…

- Companiile sunt in pericol, din cauza numarului mare de infectari in randul angajaților, anunța șeful DSU, Raed Arafat. „Unul din lucrurile grave ale acestei variante nu este numai un eventual impact pe sistemul sanitar, este impactul ei pe sectorul economic, care deja se vede in mai multe tari. Inchide…

- Fostul edil al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca vrea sa mai ocupe aceeași funcție cel puțin timp de doua mandate. Intrebata despre o candidatura la Presedintia Romaniei, a declarat ca obiectivul ei este, deocamdata, in plan local. „Vreau sa fiu sanatoasa, si eu, si colegii, si familia sa candidez…

- Bogdan Badea, președintele directoratului Hidroelectrica, a facut o declarație sumbra cu privire la electricitatea din surse nepoluante. Astfel, acesta spune ca Romania va ajunge in „scenariul apocaliptic” in care va trebui sa stingem lumina, daca nu construim urgent noi centrale de producere a electricitatii…

- Medicul Corina Mitroi-Maxim, de la Spitalul Clinic de Boli Infectioase (SCBI) Constanta, sustine ca unitatea medicala se afla in pericol sa isi piarda avizul din partea Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate, daca nu isi reia activitatea in sase luni de la incendiu, in aceeasi…

- Ministrul intermar al Muncii, Raluca Turcan, care l-a atacat pe Florin Cițu, spunand ca „este dispus sa joace la poker pana și banii de pensii”, nu va fi exclusa din partid, au declarat surse politice pentru Puterea.ro Raluca Turcan, vicepreședinte PNL, a lansat un mesaj critic la adresa echipei de…