De ce rîde Klaus Iohannis de noi la fiecare apariție publică? Prima data am crezut ca nu-și cunoaște bine atribuțiile de Președinte al Romaniei și ii este greu sa dezbrace haina de președinte al PNL, pe care a imbracat-o doar citeva luni inainte de alegerile din 2014. Apoi, cind i s-a atras atenția ca art. 80, al. 2 din Constituție, chiar daca nu spune explicit, il plaseaza deasupra partidelor, astfel incit sa fie capabil sa exercite „functia de mediere intre puterile statului”, am crezut ca n-a ințeles bine textul Constituției. Tirziu, foarte tirziu am ințeles ca nu este vorba despre necunoaștere sau despre neințelegere, ci de o sfidare conștienta a poporului… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

