De ce restul lumii nu s-a aliniat cu Occidentul împotriva Rusiei Conduse de Washington, democrațiile din Europa și America de Nord s-au mobilizat in sprijinul Ucrainei de la invazia rusa din februarie 2022. Ideea era ca razboiul din Ucraina este o batalie intre democrația liberala și libertate versus tiranie și imperialism. Cu toate acestea, aceasta narațiune nu a reușit sa rezoneze cu membrii non-occidentali ai comunitații […] The post De ce restul lumii nu s-a aliniat cu Occidentul impotriva Rusiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

