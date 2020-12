De ce responsabilitatea sociala este importanta pentru orice companie Intr-o societate in care retelele de socializare au devenit o agora virtuala si fiecare persoana isi poate exprima liber parerile, reputatia si imaginea unei companii trebuie construite si mentinute cu foarte mare grija. Din ce in ce mai multi consumatori cer companiilor sa schimbe modul in care isi desfasoara activitatea, sa devina mai transparente si sa isi asume un rol activ in abordarea problemelor sociale, culturale si de mediu. In plus, in actualul context sanitar, solidaritatea si implicarea sociala au devenit foarte importante si relevante atunci cand vorbim despre imaginea unei companii.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe termen mediu și lung industria de business services din Romania va inregistra o creștere ușoara, conform unui studiu ABSL realizat impreuna cu KPMG Majoritatea companiilor chestionate spera ca industria și economia sa revina la normalitate pana la finalul anului viitor Aproximativ 50% dintre companii…

- Digitalizarea și standardizarea proceselor de business din cadrul unei companii poate reduce timpul total alocat activitaților, și implicit cheltuielile de funcționare, cu pana la 30% Profitabilitatea unei companii crește in medie cu 20%, prin utilizarea unui sistem ERP modern (Planificarea Resurselor…

- Aproape jumatate din companii le vor oferi angajaților carduri Edenred Cadou de sarbatorile de iarna Beneficiile care faciliteaza achizițiile online, precum voucherele cadou, au fost cele mai cautate in 2020 Pandemia a impus schimbari rapide in modul in care traim și lucram, care vor persista și dupa…

- Aplicația YouTube pentru mobil a primit de curand imbunatațiri care simplifica navigarea și comutarea in modul full-screen, informeaza go4it.ro. Astfel, utilizatorii au posibilitatea de a intra in modul full-screen cu o simpla comanda swipe. De asemenea, bara orizontala pentru derulare include și o…

- Starbyte lanseaza o noua solutie pentru companii si institutiile care doresc sa afle in timp real daca angajatii sau vizitatorii poarta masca de protectie si, la fel de important, daca aceasta este utilizata corect.

- Pentru a dezvolta o afacere de succes, este important sa investesti si in aspectul dar si in designul spatiului de birouri. Modul in care arata biroul si mobilierul de care dispune compania au un impact major in productivitatea angajatilor, asa ca nu trebuie sa le ignori. Mai mult, designul mobilierului…

- Autoritatile japoneze vor sa oblige companiile sa isi incurajeze angajatii barbati sa intre in concediu de paternitate, informeaza un articol publicat joi in cotidianul Nikkei, intr-un moment in care Guvernul de la Tokyo vrea sa creasca natalitatea, transmite Reuters.Doar 7% dintre angajatii…

- Companiile din Romania trebuie sa se repozitioneze pentru a gasi raspuns la provocarile de business generate de pandemie, in conditiile in care cele mai multe nu sunt pregatite pentru a putea performa in mediul economic post-lockdown, arata rezultatele unui studiu realizat de o companie de consultanta.Potrivit…