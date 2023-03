Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova nu poate rezilia, in acest moment, contractul de furnizare gaze naturale cu Gazprom, acestea fiind utilizate pentru asigurarea energiei in Transnistria, pentru a evita o criza umanitara in acea regiune separatista, a declarat, intr-un interviu acordat Agerpres,

- „Subiectul gazelor nu exercita așa influența majora in cadrul economiei cum este prezentat in spațiul public. Asta a facut parte din acea agenda a Federației Rusiei pentru a crea impresia ca bunastarea in Republica Moldova depinde de gaz și de prețul gazelor”. Declarațiile in acest sens au fost facute…

- Contractul cu Centrala de la Cuciurgan privind achiziția energiei electrice va fi renegociat. O spune ministrul Energiei, Victor Parlicov. Potrivit oficialului, Chișinaul va incerca sa obțina un preț mai mic de achiziție decit 73 de dolari pentru un MW cit este in prezent. In același timp, ministrul…

- Fosta republica sovietica Moldova nu mai primește gaz rusesc și nici nu mai indura „șantajul” gigantului Gazprom legat de dificultațile ei in a-și achita facturile, a declarat ministrul moldovean al energiei. Victor Parlicov, a declarat miercuri seara la postul TV8 ca Gazprom aproviziona din decembrie…