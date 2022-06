Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin isi compara politica cu cea a tarului Petru cel Mare, care a luptat impotriva Suediei, invadand o parte a acesteia, dar si Finlanda, o parte a Estoniei si a Letoniei. ”Tocmai am vizitat o expozitie consacrata celei de-a 350-a aniversari a lui Petru Cel Mare. Este uimitor,…

- Lituania a devenit prima tara care a decis sa renunte complet la importurile de energie din Rusia, din solidaritate pentru Ucraina. Lituania nu va mai importa energie din Rusia incepand de duminica. Ministrul Energiei, Dainius Kreivys a declarat ca achizitiile de petrol, gaze si electricitate de la…

- UPDATE 5 Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat pentru CNN ca Ucraina nu este dispusa sa renunțe la teritoriile din estul țarii pentru a pune capat razboiului cu Rusia, iar armata ucraineana este pregatita sa lupte cu cea a Moscovei in regiunea Donbas. Despre batalia din regiunea Donbas,…

- Papa Francisc, care a marcat un „Paște al razboiului”, i-a indemnat pe lideri sa asculte apelul poporului pentru pace in Ucraina și a criticat implicit Rusia pentru ca a antrenat țara intr-un conflict „crud și fara sens”. Papa, in varsta de 85 de ani, a facut aceste comentarii in discursul sau bianual…

- Mihailo Podoliak, consilier prezidențial la Kiev și negociatorul-șef al Ucrainei in tratativele cu Rusia, spune, sambata, ca autoritațile de la Kiev nu se așteapta la ceea ce numește o „afganizare” a razboiului pe care Rusia il duce impotriva vecinului sau de la est de mai bine de o luna. Kievul nu…

- "Rusia se va retrage din toate teritoriile (ucrainene - n.r.), cu exceptia sudului si estului", a apreciat Podoliak, intr-o postare pe contul sau de Twitter. El a adaugat ca dusmanul va incerca "sa se baricadeze" in aceste regiuni, sa-si reduca pierderile si "sa dicteze conditiile"."Nu ne putem lipsi…

- Miercuri seara, un sustinator al opozantului aflat in detentie Aleksei Navalnii, Ilia Pahomov, a postat pe Twitter o fotografie cu usa locuintei sale din Rusia, vandalizata cu doua litere "Z" desenate cu vopsea alba.Litera "Z" este un semn de sustinere a trupelor ruse care lupta in Ucraina, fiind desenata…

- Premierul Suediei Magdalena Andersson a afirmat miercuri ca „nu exclude” o candidatura de aderare a tarii sale la NATO ca o consecinta a invaziei ruse in Ucraina, dupa ce isi exprimase pana acum preferinta de a vedea Suedia ramanand in afara aliantelor militare, informeaza AFP. „Nu exclud in niciun…