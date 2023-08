Pare incredibil, dar exista romani care refuza cardul de sanatate. In Buzau, de exemplu, peste 1.600 de carduri au fost blocate la nivelul Casei Județene de Asigurari de Sanatate (CJAS), in cea mai mare parte fiind vorba de persoane care le-au refuzat din motive religioase și de conștiința. Datele CJAS Buzau arata ca numarul celor care au refuzat cardul de sanatate in favoarea unei adeverinte care sa le asigure accesul la servicii medicale a fost constant in ultimii ani. In 2023, in jur de 1.600 de carduri figureaza ca fiind blocate, dupa refuzul beneficiarilor. „La nivelul CJAS Buzau sunt in…