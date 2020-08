Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie, incepand de joi, in mai multe spatii publice in aer liber din municipiul Sfantu Gheorghe, conform unei hotarari a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, potrivit Agerpres."Incepand cu ziua de joi, 6 august, ora 8, pe teritoriul municipiului…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Neamț a adopatat astazi o hotarare prin care se instituie obligativitatea purtarii maștii in zonele aglomerate din judet. Incepand de miercuri, 5 august, ora 6:00, se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție, in aer liber, pe raza județului…

- S-a instituit obligativitatea purtarii maștii de protecție, astfel incat sa acopere nasul și gura și in spații publice deschise precum: piețe, targuri, zone... The post Obligativitatea purtarii maștii de protecție in spatii deschise in Timisoara si in judet a intrat in vigoare appeared first on Renasterea…

- Inca un județ impune obligativitatea purtarii maștii de protecție in aer liber. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Sibiu a decis ca aceasta masura sa intre in vigoare de...

- Romania devine roșie, dupa ce noi județe au hotarat sa introduca obligativitatea purtarii maștii de protecție și in spațiile deschise. Comitetele Judetene pentru Situatii de Urgenta iau rand pe rand astfel de decizii, pentru a limita raspandirea noului coronavirus. De sambata, purtarea maștii in spațiile…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, cu privire la situatia de pe litoral, ca exista mai multe masuri in analiza, indicand, printre altele, obligativitatea purtarii mastii si in spatii foarte aglomerate aflate in aer liber. „Exista mai multe masuri in analiza, limitarea programului pentru terase,…

- Ministrul Sanatatii a aprobat Ordinul Comun MS-MAI privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV-2 pe durata starii de alerta. Conform documentului, pe perioada starii…

- Ziarul Unirea EXCEPȚII la obligativitatea purtarii maștii și ce inseamna triaj epidemiologic: Regulile anunțate de Ministerul Sanatații Nelu Tataru, ministrul Sanatații a aprobat Ordinul Comun MS-MAI privind instituirea obligativitații purtarii mastii de protecție, a triajului epidemiologic si dezinfectarea…