Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump si presedintele francez Emmanuel Macron urmau sa discute despre acordul in dosarul nuclear iranian marti, in cadrul unei intalniri la Casa Alba, in a doua zi a acestei vizite de stat.Macron vrea ca Trump sa mentina acordul. Trump este nehotarat, dar l-a catalogat drept ”un…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, insotit de Prima Doamna, Melania Trump, i-a primit marti la Casa Alba cu 21 de salve de tun pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, si sotia sa, Brigitte. Cei patru urmeaza sa ia parte in seara zilei de marti la primul dineu de stat gazduit de Trump de…

- Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania Trump (47), au fost gazdele primei vizite de stat. Cei doi i-au intampinat pe peluza de la Casa Alba pe președintele francez Emmanuel Macron și pe soția sa, Brigitte Macron (65). Vizita acestora din urma este una extrem de importanta, vizand discuții…

- Melania Trump pare nefericita in rolul de Prima Doamna a SUA din cauza zambetului forțat pe care aceasta pare sa il afișeze la fiecare apariție in public. De fapt, acesta ascunde un mic secret, iar un expert in limbajul corpului l-a dezvaluit presei. In ultimii ani selfie-ul ocupa un loc de cinste pe…

- Dupa ce zilele trecute aparea in ipostaze dragastoase alaturi de soțul sau, Donald Trump, care o ajuta sa pașeasca pe tocuri pe gazonul din fața Casei Albe, acum Melania Trump este gazda primului sau eveniment despre tehnologie și securitate online. Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii a fost…

- A aparut in public destul de rar de la inceputul anului, mai ales dupa acuzațiile de infidelitate care au aparut in legatura cu soțul sau, Donald Trump, iar in timpul vizitelor oficiale, Prima Doamna a fost distanta. Daca la Congres Melania a venit singura și a purtat o ținuta in totalitate alba, la…

- Prima doamna a Statelor Unite ale Americii s-a lasat mult așteptata. Melana Trump a aparut in public pentru prima data pe anul 2018 și pentru prima data dupa acuzațiile de infidelitate care au aparut in legatura cu soțul sau, Donald Trump. Marți, superba Melania a participat la unul dintre cele mai…