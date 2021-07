Stiri pe aceeasi tema

- Sase luni, concurentii din echipa Faimosilor si cei din echipa Razboinicilor au luptat cu indarjire pentru a ramane cat mai mult in competitie. urma probelor decisive, Marius Craciun a intrat la votul publicului inainte de finala Survivor Romania, iar Zanni si Andrei Dascalu s-au luptat pentru colanul…

- Cosmin Stanciu a fost eliminate de la Survivor Romania , dupa ce medicii i-au interzis sa mai intre pe terenul din Republica Dominicana, din cauza problemelor de sanatate. Concurentul a facut parte din echipa Faimoșilor, iar inainte de a-și lua ramas bun de la aceștia, a explicat ce se intampla cu el…

- Zanni și Sebastian Chitoșca au jignit-o pe Elena Marin. Dansatoarea Andreei Balan face ce face și intra in scandaluri in fiecare ediție. Ce i-au spus cunoscutei vedete și de ce aceasta a izbucnit din nou in plans? Discuțiile aprige continua in tabara Faimoșilor. Survivor Romania 2021: Zanni și Sebastian…

- Situație nemaintalnita la Survivor, acolo unde un concurent din echipa Faimoșilor s-a cerut acasa, insa fara sa invoce niciun motiv. Abandon incredibil la Survivor Romania: ‘Nu mai particip la nicio proba’ Dan Pavel a anunțat ca in cel mai scurt timp va fi luata o decizie cu privire la situația lui,…

- Ultimele episoade ”Survivor Romania” au adus și multe surprize. Una dintre ele a fost nominalizarea lui Culița Sterp pentru eliminare. Dupa ultima proba se pare ca echipa Faimoșilor a mai pierdut o batalie. Consecința acestor puncte pierdute a fost și posibila eliminare a lui Culița Sterp. Culița Sterp…

- Jador a facut parte din echipa Faimoșilor, la „Survivor Romania”, insa, a fost eliminat din motive medicale. In cadrul unui podcast, acesta a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre concurenții din Rebublica dominicana. Jador a avut-o ca invitata, in ultimul episod al poscastului sau de pe Youtube,…

- In ediția de duminica seara a show-lui “Survivor Romania 2021”, Razboinica Sideny (pe numele real Szidonia Szasz) a fost eliminata, dupa ce, Maria Chițu, Albert Oprea și Andrei Dascalu au ieșit favoriții publicului. Citește gratuit ediția de mai a revistei Unica. O gasești AICI Ana Porgras, care a parasit…

